Syn Leszka Millera nie żyje. O jego śmierci poinformowała córka zmarłego, Monika Miller. Leszek Miller Junior zmarł w poniedziałek rano. Był absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracował m.in. ze słynnym rajdowcem i biznesmenem Sobiesławem Zasadą. Leszek Miller Junior pracował m.in. w spółkach skarbu państwa, w tym dla KGHM. W latach 90. był wiceprezesem firmy, której taksówki obsługiwały warszawskie lotnisko. Później związał się m.in. z branżą ubezpieczeniową i funduszami inwestycyjnymi.

O śmierci Leszka Millera Junora poinformowała na Instagramie jego córka, wnuczka Leszka Millera, Monika. Zwróciła się do swoich fanów z prośbą o to, aby zrozumieli że przez jakiś czas nie będzie w stanie prowadzić swoich mediów społecznościowych.

"Przepraszam was wszystkich... Nie jestem wstanie teraz prowadzić swojego instagrama. Obiecuję że wrócę kiedy sobie z tym wszystkim poradzę... You can finally rest in peace now Dad..." - napisała Monika Miller (pisownia oryginalna).