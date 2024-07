O ostatnich przejściach w życiu prywatnym Edyty Górniak było bardzo głośno w mediach. Artystka po wypadku Dariusza K. stara się zapewnić ich synowi, Allanowi Krupie jak najlepsze warunki. Z tego też względu udała się z nim do psychologa. Zobacz: Edyta Górniak szuka pomocy u psychologa. Zabrała tam syna

Jak się okazuje Allan to bardzo zdolny chłopiec. Do tej pory podobno interesował się głównie astrologią, ale całkiem niedawno zmienił plan na życie. Ostatnio przez przypadek znalazł się w studiu nagraniowym Górniak i stwierdził, że chce rozwijać talent muzyczny, który niewątpliwie posiada. Chłopiec na urodziny zażyczył sobie nawet konsoletę.

Na urodziny zażyczył sobie konsoletę do miksowania muzyki i oczywiście ją dostał. Był przeszczęśliwy. Teraz zabawa muzyką to jego główne zajęcie - wyjaśnia znajomy piosenkarki w "Fakcie".

Edyta jest z tego mocno zadowolona, ponieważ będzie mogła zabierać Allana do pracy:

Nie chce się z nim rozstawać i dawać go nianiom. Pragnie mu pokazać swój świat, a teraz wie, że za kulisami nie będzie się nudził. Teraz przed nią duża trasa koncertowa i Allan będzie jej często towarzyszyć. Cieszy się, że może go odciągnąć od myśli o ojcu, bo gdy Allan jest w ruchu, to nie myśli o tej tragedii.