Syn Adama Sztaby skończył rok! Leopold Sztaba przyszedł na świat 11 stycznia 2016 roku, więc właśnie świętuje swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji jego dumny tata mieścił w internecie wzruszający wpis.

Niby widziałem ekran podczas badań USG, niby widziałem powiększający się brzuch mojej cudownej Żony, a dziś niby widzę Go co rano i patrzę w oczy, które znam od zawsze, a jednak nadal odczuwam “nie do wiary”. Przybył dokładnie rok temu nie kryjąc zachwytu nad III Koncertem brandenburskim J.S.Bacha - napisał Adam Sztaba na swoim profilu na Facebooku.