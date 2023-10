Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" w minioną niedzielę mieli prawdziwe powody do świętowania. Okazuje się, że właśnie wczoraj ich ukochany synek skończył pierwszy rok życia. Była uczestniczka wielkiego hitu TVP podczas relacji na InstaStories pokazała, jak uczciła ten wyjątkowy dzień. Adaś to już duży chłopczyk!

Marta Paszkin pokazała, jak świętowała pierwsze urodziny syna

Marta Paszkin i Paweł Bodzienny, którzy wzięli udział w siódmej edycji wielkiego hitu TVP, już za kilka dni powiedzą sobie sakramentalne "tak". Para jest już po ślubie cywilnym, ale teraz przezd nimi kościelna uroczystość i wielkie wesele. Zakochani od kilku miesięcy pokazywali przygotowania do tego wydarzenia, a w miniony weekend Marta Paszkin i Paweł Bodzienny świętowali wieczory panieńskie i kawalerskie.

Marta Paszkin podczas wyjazdu miała jeszcze jeden powód do świętowania. Okazuje się, że właśnie wczoraj jej synek skończył roczek. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" w niedzielę uczciła urodziny Adasia.

Ktoś tu wczoraj skończył roczek ????????????- napisała dumna mama.

Z okazji pierwszych urodzin Adasia Marta Paszkin opublikowała również urocze nagranie, na którym widać, jak śpi razem z synkiem.

Wczoraj Adaś skończył roczek???? 365 dni miłości, szczęścia i… nieprzespanych nocy????

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami dla synka Marty i Pawła. Nagranie mamy z dzieckiem rozczuliło internautów.

- Adasiu rośnij duży i zdrowy ????????????????

- Sto buziaczków dla Adasia ,samych radosnych dni !!????????????????????????????

- Jakie słodkie ????- czytamy w komentarzach.

My również życzymy Adasiowi wszystkiego co najlepsze! Syn Marty i Pawła to prawdziwy słodziak.

