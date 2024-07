Krzysztof Skiba to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów polskiej sceny muzycznej. Od 1988 roku był związany z zespołem "Big Cyc" i do teraz ma za sobą rzeszę fanów. Teraz mężczyzna obchodził 60. urodziny! Niewyobrażalne, co podarowała mu jego żona. Musicie to zobaczyć.

Reklama

Krzysztof Skiba ma powody do radości

Krzysztof Skiba i Karolina Skiba mimo dużej różnicy wieku doskonale się ze sobą dogadują. Para jest siebie na tyle pewna, że w ubiegłym roku powiedzieli sobie "tak", a już niebawem odbędzie się ich pierwsza rocznica ślubu. Jednak zanim to nastąpi mają jeszcze jeden powód do świętowania! Okazuje się, że Krzysztof Skiba właśnie skończył 60 lat! Z tej okazji opublikował wpis i podziękował fanom za życzenia oraz swojej żonie za wspaniałą niespodziankę! Zobaczcie, co podarowała mężowi Karolina Skiba. Ależ pomysł!

Dziękuję Przyjaciołom, fanom i licznymi mediom za piękne życzenia i prezenty urodzinowe.Pierwsze śpiewy 'sto lat' i pierwsze torty były już dzień przed, na koncercie Big Cyca w Lewinie Kłodzkim. Organizatorzy koncertu i fani przygotowali szereg niespodzianek.Ale największą przygotowała moja żona Karolina. Oprócz 60 prezentów na moją 60-tkę, wymyśliła i opłaciła wypad urodzinowy do Włoch nad bajeczne jezioro Como. Skąd Was serdecznie wszystkich pozdrawiamy! - napisał wokalista.

Dodatkowo, Krzysztof Skiba wyznał, że zupełnie nie czuje się na 60 lat. Jak sam twierdzi "czuje się na osiemnaście":

Gdy miałem lat osiemnaście nie wierzyłem nikomu po trzydziestce. Gdy miałem trzydziestkę, sądziłem, że ludzie po sześćdziesiątce, to stare próchno. Teraz gdy sam mam sześć dych na karku czuję się jak osiemnastolatek

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy i docenili starania Karoliny Skiby!

Taka żona to skarb!

I ci wszyscy, którzy wypisywali że to nie jest prawdziwa miłość niech im teraz będzie łyso

Mega pomysł na te 60 prezentów, a wyjazdu zazdroszczę Sto lat! - rozpisują się fani.

Instagram @karoskiba

Warto przypomnieć, że nie zawsze internauci są aż tak przychylni Karolinie. W ostatnim czasie kobieta musiała przeczytać niemiłe komentarze na swój temat, po tym gdy zapozowała topless.

Zobacz także

Masz męża i półnago się pokazujesz przed światem - pisali wówczas niektórzy internauci.

Krzysztofowi życzymy samych wspaniałości!

Reklama

Zobacz także: Krzysztof Skiba z 26 lat młodszą żoną na festiwalu w Opolu. Pocałunki, spacery za rączkę