Halina Mlynkova po raz pierwszy pokazała twarz synka! Mały Leo właśnie skończył roczek

Czy Halina Mlynkova szykuje się do ślubu? Na Instagramie popularnej projektantki Violi Piekut pojawiło się zaskakujące nagranie - wokalistka przymierza na nim białą sukienkę! Piekut w branży znana jest z projektowania sukni ślubnych, więc od razu nasuwa się pytanie, czy ciężarna Halina Mlynkova planuje ślub ze swoim partnerem, Marcinem Kindlą? Wiemy! Halina Mlynkova bierze ślub? Mlynkova jest przeszczęśliwa, nie tylko z faktu, że zostanie mamą. Ostatnio pojawiły się plotki, że gwiazda s zykuje się do swojego trzeciego ślubu z Marcinem Kindlą , muzykiem i producentem. Ślub z Kindlą prkatycznie jest możliwy, ponieważ rok temu Halina rozwiodła się z czeskim producentem, Leszkiem Wronką. Ale czy rzeczywiście wokalistka planuje znów wyjść za mąż? Skontaktowaliśmy się z Haliną i zapytaliśmy wprost, czy niedługo będzie panną młodą. To jest sukienka przygotowana na koncerty. Wracamy do pracy z czego bardzo się cieszę - powiedziała rozbawiona Halina. Zobacz także: Halina Mlynkova pierwszy raz pokazała ciążowe krągłości! "Tak można żyć kochani" - pisze gwiazda To właśnie na tym filmiku widać, jak Halina mierzy suknię, która wygląda na suknię ślubną. Świetny krój, doskonale podkreśla brzuch ciążowy mamy. Widać, ze poród zbliża się wielkimi krokami. Tak samo jak koncerty z udziałem Mlynkovej. Niedługo zaśpiewa m.in. w koncercie poświęconym pamięci Krzysztofa Krawczyka. Emisja w niedzielę, 30 maja o godz. 20.15 w TVP1. Czekacie? View this post on Instagram A post shared by Viola Piekut (@violapiekut)...