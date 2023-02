Na instagramowym profilu Anety ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie brakuje zdjęć z profesjonalnych sesji zdjęciowych. Wygląda na to, że przed uczestniczką eksperymentu i jej najbliższymi kolejna okazja do zapozowania przed obiektywem - świąteczna sesja! Z tej okazji Anetę wzięło na wspominki i postanowiła pokazać swoim fanom zdjęcia z sesji, kiedy była w ciąży z Mieszkiem. Przepiękne ujęcia pojawiły się na jej InstaStories. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta pochwaliła się piękną sesją z ciążowym brzuszkiem Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie pokazuje swoją codzienność za pośrednictwem Instagrama. Bardzo często w jej relacjach przewijają się kadry ze wspólnych chwil spędzonych z ukochanym mężem i synkiem. Nie brakuje również relacji z treningów, czy wspaniałych podróży. Tym razem uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła jednak fanów dodając zdjęcia, na których widzimy ją w błogosławionym stanie! Aneta jednak szybko wyjaśniła, że są to wspomnienia z sesji ciążowej, gdy była w ciąży z Mieszkiem. - Przy okazji sesji świątecznej u Joanny Dubisz, przypomniało mi się jak robiłyśmy sesję brzuszkową. To było naprawdę coś. Nie wszystkie zdjęcia widzieliście - pochwaliła się Aneta. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta liczyła na związek bez własnego zaangażowania: "Pstryk i związek" Aneta pokazała kilka pięknych, ciążowych zdjęć, których wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć. Na wszystkich z nich wygląda pięknie! Biorąc pod uwagę to, że Aneta i Robert marzą o tym, aby ich rodzina niedługo się powiększyła, może już niedługo uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ponownie weźmie udział w takiej sesji! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia":...