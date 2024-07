Adam Sztaba pokazał zdjęcie syna, który rwie się do pianina. Leopold ma 8 miesięcy i jego tata, znany kompozytor, uważa, że już czas... na granie.

#Leopoldinum #8miechów #anawetponad #najwyższapora #aniechgadają #kurkitrzypobiałych #wlazłkotekbodajteż - napisał dumny z syna Adam Sztaba.

Czy mały Leopold zaraz zacznie grać "Wlazł kotek na plotek?" :) Fani Sztaby piszą mu na Instagramie, że "genów nie oszukasz". Adam Sztaba cały czas zabiera synka do pracy i oswaja go z muzyką. Gdy mały skończył pół roku, Adam Sztaba stwierdził, że to najlepszy czas na słuchanie.

Adam Sztaba w czerwcu ożenił się z mamą Leopolda Agnieszką Dranikowską, swoją menadżerką.

Do tej pory Adam Sztaba był pracoholikiem, ale przy synu znajduje czas tylko dla niego. Na przykład na spacery...