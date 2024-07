Adam Sztaba został ojcem! 11 stycznia na świat przyszedł synek jurora "Must be the music". Maleństwo otrzymało imię Leopold. Muzyk na swoim Facebooku pisze:

Leopold Sztaba: 11.01.2016, godz. 8:49. Przybył zauroczony III Koncertem brandenburskim J.S.Bacha :)) - informuje szczęśliwy tata!

Mamą synka Adama Sztaby jest Agnieszka Dranikowska, z którą związał się po rozstaniu z Dorotą Szelągowską. Para wspólnie wychowuje 3-letnią córkę Agnieszki z jej poprzedniego związku. Teraz Adam został ojcem na cały etat!

Gratulujemy i życzmy dużo zdrowia!

