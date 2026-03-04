Pod koniec lutego media społecznościowe zalała wiadomość o niespodziewanym rozstaniu Akopa Szostaka z narzeczoną Michaliną. Para była już na zaawansowanym etapie przygotowań do ślubu, co tym bardziej zaskoczyło ich fanów. Michalina publicznie przyznała, że "nadeszło trochę zmian w jej życiu" i że "rozstaliśmy się, ślubu nie będzie. Teraz potrzebuję czasu, żeby się pozbierać". Informacja o zakończeniu tej relacji wywołała ogromny szum w mediach. Szybko pojawiły się plotki i spekulacje dotyczące możliwego powrotu Akopa Szostaka do byłej żony, Sylwii Szostak.

Plotki o powrocie Akopa do Sylwii Szostak nabrały rozpędu po rozstaniu z Michaliną

Po rozstaniu z narzeczoną fani i obserwatorzy zaczęli zastanawiać się, czy Akop Szostak ponownie zbliży się do swojej byłej żony. Media informowały nawet o rzekomych spotkaniach Szostaka z Sylwią podczas wspólnego weekendu. Atmosferę podgrzewał fakt, że byli małżonkowie od dawna nie unikali kontaktu i, jak sami przyznali, nadal utrzymują poprawne relacje.

Podczas jednej z konferencji przed galą FAME 30: Icons padło bezpośrednie pytanie do Akopa Szostaka o możliwość powrotu do Sylwii. Zapytał go prowadzący rozmowę Boxdel, nie pozostawiając miejsca na niedopowiedzenia.

Jasna deklaracja Akopa Szostaka na konferencji FAME 30: Icons

Akop Szostak nie unikał odpowiedzi. W emocjonalnym tonie zdementował wszelkie doniesienia i insynuacje dotyczące jego powrotu do Sylwii Szostak.

Kurde, proszę cię. Nie ma takiego planu, a to, że tam był artykuł, że niby się z nią widziałem, to po prostu wiesz, jak jest. Jeśli jesteś z kimś kilka lat, to macie wspólnych znajomych, więc się podzieliliśmy, że jedni widzą się rano, drudzy wieczorem - powiedział stanowczo.

Dodał także, że z byłą żoną utrzymuje dobre relacje, co wynika m.in. ze wspólnego środowiska i znajomych. Para nie tylko rozmawia ze sobą, ale miała nawet okazję prowadzić razem zajęcia na uczelni. Akop Szostak zdecydowanie podkreślił, że nie planuje powrotu do swojej eksżony, zamykając tym samym temat spekulacji.

Sylwia Szostak wyjaśnia, dlaczego nie zmieniła nazwiska po rozwodzie

Nie tylko Akop odniósł się do plotek. Sylwia Szostak również postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące ich relacji. Zaznaczyła, że po rozwodzie nie zmieniła nazwiska, ponieważ - jak wyznała - „pracowała na nie 11 lat”. Była żona Akopa podkreśliła, że rozstali się w dobrych stosunkach i nie zamierza zrywać kontaktów ani zmieniać swojego życia zawodowego.

Ich publiczne wypowiedzi pokazują, że rozstanie przebiegło w spokojnej atmosferze, a byli małżonkowie potrafią współpracować oraz utrzymywać przyjacielskie stosunki, mimo medialnej burzy wokół ich osób.

