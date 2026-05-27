Po rozstaniu z Akopem Szostakiem, Sylwia Szostak długo nie przekazywała nowych informacji ws. swojego życia uczuciowego, a także nie ujawniała, czy z kimś się spotyka. W międzyczasie z kolei jej były mąż zdążył się zaręczyć i rozstać z inną kobietą. Sylwia natomiast dopiero teraz odważyła się pokazać, że jest szczęśliwie zakochana.

Sylwia Szostak chwali się ukochanym

Sylwia Szostak pokazała w mediach społecznościowych kolejne kadry z życia prywatnego: tym razem z górskiej wyprawy w okolice Morskiego Oka. Na zdjęciach widać ją w towarzystwie nowego partnera, Mateusza Tumali. Kadry podpisała krótko, ale wymownie:

Randeczka

To kolejny raz, gdy Sylwia chwali się ukochanym. Niedawno wrzuciła wspólne kadry z siłowni, za pośrednictwem których po raz pierwszy poinformowała o nowej miłości. Podobnie jak ostatnio, również ujęcia z gór wywołały lawinę pozytywnych komentarzy. Fani wyraźnie cieszą się szczęściem trenerki.

Kim jest nowy partner Sylwii Szostak?

Jeszcze niedawno Sylwia Szostak starała się układać nowe życie bardziej dyskretnie. Po rozstaniu z Akopem Szostakiem wiele osób czekało, czy i kiedy pokaże, że jej codzienność znów nabrała romantycznych barw.

Nowym partnerem Sylwii Szostak jest łódzki biznesmen Mateusz Tumala. Nie jest związany zawodowo z branżą fitness, ale z publikowanych relacji widać, że aktywność fizyczna nie jest mu obca. Górska wędrówka i tempo wypadu tylko to podkreślają.

Sylwia mówiła też publicznie, co w tej relacji było dla niej szczególnie ważne. W programie Halo tu Polsat zwróciła uwagę na cechy, które ją do niego przekonały: kultura osobista, szczerość i dobre serce.

Akop Szostak rozstał się z ukochaną

W czasie, gdy Sylwia Szostak zaczęła układać swoje życie u boku nowego ukochanego, w świecie jej ex męża nie brakowało zawirowań. Niedługo bowiem po rozstaniu Akop Szostak związał się z niejaką Michaliną, której szybko się oświadczył. Para wyglądała na szczęśliwą i zamierzała sformalizować swój związek. Ostatecznie relacja nie przetrwała próby czasu, o czym poinformowali sami zainteresowani.

Choć nie zdradzili dokładnych powodów rozstania, fani podejrzewali, że wszystko przez walkę Szostaka z Kubańczykiem. Trener wyzwał do walki gwiazdora, bo, jak twierdził, ten miał nawiązać romans z Sylwią Szostak.

