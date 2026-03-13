Kubańczyk po raz pierwszy publicznie potwierdził, że spotykał się z Sylwią Szostak. Jednocześnie zaznaczył, że w tamtym czasie Sylwia Szostak nie była w związku z Akopem Szostakiem, a ich kontakt miał trwać krótko. Wokół tematu szybko zrobiło się głośno, bo sprawa dotyka nie tylko życia prywatnego, ale też sportowych planów obu mężczyzn. Napięcie między zawodnikami stało się jeszcze bardziej widoczne na chwilę przed zaplanowanym starciem.

Akop Szostak i Sylwia mają za sobą burzliwą historię. Przez lata byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par ze świata fitnessu i influencerów. Ich relacja zaczęła się w 2013 roku, a wizerunek małżeństwa budowali równolegle z marką zawodową. W 2024 roku poinformowali w mediach społecznościowych o rozstaniu, podkreślając, że była to wspólna decyzja po wielu próbach ratowania związku.

Wątek, który ostatnio najmocniej rozgrzał internautów, dotyczy relacji rapera Kubańczyka z Sylwią Szostak. Na ostatniej konferencji Kubańczyk potwierdził, że spotykał się z Sylwią Szostak, jednocześnie zaznaczając, że w tamtym czasie nie była ona w związku z Akopem. Z jego słów wynika też, że znajomość miała konkretną ramę czasową

Faktycznie się spotykaliśmy przez pewien czas kiedy Sylwia nie była z Akopem, ale to nic dziwnego. (..) Poznałem ją dopiero w programie, a tak to wcześniej jej nie znałem wyznał.

Kubańczyk i Sylwia Szostak poznali się na planie programu „Good Luck Guys”. Później byli widywani razem na eventach i poza nimi, co napędzało kolejne spekulacje na temat tego, co ich łączy.

Myślę, że tutaj jest taki motyw, który opiera się na walce o honor i zazdrości. Oni byli 10 lat w związku, nie wiem, nie układało im się. Ja się z nią spotykałem z dwa tygodnie jak oni nie byli razem więc to jest kłamstwo dodał stanowczo.

Akop Szostak zabiera głos i stawia sprawę jasno

Starcie Akopa Szostaka z Jakubem „Kubańczykiem” Flasem zapowiedziano na 21 marca 2026 roku. Pojedynek ma odbyć się podczas jubileuszowej gali FAME 30: Icons w PreZero Arenie Gliwice.

Akop Szostak odniósł się do ogłoszonego zestawienia w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. W przekazie dał do zrozumienia, że traktuje zaplanowany pojedynek jako osobistą sprawę związaną z honorem i że nie ukrywa niechęci do rywala. Podkreślił też, że nie wraca do MMA, bo marcowa walka odbędzie się w formule bokserskiej.

W jego komunikacie najmocniej wybrzmiała zapowiedź, że zamierza wejść do klatki po swoje i odebrać rywalowi to, co według niego zostało mu zabrane. To ustawiło ton rozmów o pojedynku na wiele tygodni przed galą.

To jest walka o honor, który on mi zabrał wyznał wówczas.

