Sylwia Przybysz opublikowała nowe zdjęcie i wpis, które zaniepokoiły jej fanów. Okazuje się, że piosenkarka i jej bliscy od kilku tygodni przechodzą trudne chwile. Sylwia Przybysz zdradziła, co dokładnie się dzieje i nie ukrywa, że ma już dość. W swoim wpisie zwróciła się do fanów, którzy ruszyli z komentarzami.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zaledwie kilka miesięcy temu po raz trzeci zostali rodzicami, a na świecie pojawiła się wówczas ich trzecia córka. To jednak nie koniec zmian w ich życiu. Ostatnio bowiem Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się swoim szczęściem i ogłosili informację w sprawie ich nowego domu. Niestety, teraz okazuje się, że od kilku tygodni para przechodzi trudne chwile. Wszystko przez stan zdrowia.

Sylwia Przybysz opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym zdradziła, co się dzieje.

Sylwia Przybysz przyznała, że od początku października cała jej rodzina ma problemy ze zdrowiem. Okazuje się, że kiedy jedna córka zdrowieje, kolejne zaczynają chorować.

16 październik, a my całą rodzinką od początku miesiąca non stop chorzy????Jedna osoba wyzdrowieje, dwie kolejne chorują????Niech ktoś zatrzyma tę karuzelę????‍????A jak tam u Was? Chorujecie czy trzymacie się dzielnie?

- Sylwia Przybysz napisała na Instagramie.