Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz są szczęśliwymi rodzicami trzech córeczek. Najmłodsza z nich przyszła na świat zaledwie w zeszłym roku. Młodzi rodzice mają dziś wielki powód do świętowania. Radosnymi wieściami podzielił się w sieci dumny tata. Trudno uwierzyć, jak ten czas szybko leci.

Reklama

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz mają, co świętować

Ten rok będzie niezwykły dla rodziny Dąbrowskich. Niedawno Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pokazali, jak będzie wyglądał ich nowy dom. Już niedługo zamieszkają w pięknych nowych wnętrzach, które będą spełnieniem ich największych marzeń i miejscem, w którym Pola, Nela i Jaśminka spędzą najpiękniejsze lata swojego dzieciństwa. Dziś młodzi rodzice mają, co świętować, ponieważ ich najstarsza córeczka Pola, obchodzi już czwarte urodzinki:

4. Ale ten czas leci - napisał dumny tata na Instagramie.

Zobacz także: Krytykują nowy salon Sylwii Przybysz: "Pięknie, dopóki nie wpadnie 3 małych dzieci"

Jan Dąbrowski zapozował z Polą i Nelą. Mała solenizantka pozowała do pamiątkowego zdjęcia uśmiechnięta od ucha do ucha. Trudno się nie wzruszyć patrząc, na to zdjęcie. Fani również nie kryją emocji:

Stoooo lat sto lat! Niech żyje Pola nam ♥️

Wszystkiego Najwspanialszego dla Księżniczki ????????

Piękna dziewczyna ????♥️

Wszystkiego najlepszego dla Polci! Pamiętam jeszcze wasz pierwszy filmik z nią????❤️

Instagram/Jan Dąbrowski

Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w tarapatach. "Mamy ogromny problem"

Niektórzy zwrócili także uwagę na podobieństwo najstarszej córeczki Dąbrowskich do mamy, Sylwii:

Pola to mała kopia Sylwii

Reklama

Też zauważyliście podobieństwo?