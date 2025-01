Agata Rubik, żona znanego kompozytora Piotra Rubika, odniosła się do spekulacji na temat ewentualnych masowych deportacji z USA, o których mówi Donald Trump. Podczas sesji Q&A na Instagramie uspokoiła swoich fanów, zapewniając, że jej rodzina przebywa w Stanach Zjednoczonych w pełni legalnie. Jak wyjaśniła, zarówno ona, jak i jej bliscy posiadają zielone karty, co oznacza, że mają prawo do stałego pobytu i pracy na terenie USA. W związku z tym nie obawiają się ewentualnych zmian w polityce imigracyjnej, o których mówi były prezydent USA.

Agata Rubik jest spokojna o dalszy pobyt w Sanach Zjednoczonych

Rubikowie nie zamierzają poprzestawać na zielonej karcie. Agata Rubik zdradziła, że za 3,5 roku jej rodzina planuje ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie. Proces naturalizacji wymaga kilkuletniego pobytu na terenie USA oraz spełnienia określonych wymagań, jednak dla Rubików to naturalny krok w dalszym budowaniu swojego życia za oceanem.

Nie, my tu jesteśmy legalnie. Mamy zielone karty, a za 3,5 roku będziemy ubiegać się o obywatelstwo – odpowiedziała Agata Rubik na pytanie, czy boi się deportacji.

Przypomnijmy, że Agata i Piotr Rubikowie przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych w 2023 roku, spełniając swoje marzenie o nowym życiu w ciepłym klimacie. Od tamtej pory chętnie dzielą się swoją codziennością w mediach społecznościowych.

Agata i Piotr Rubikowie mieszkają w Sanach Zjednoczonych od 2023 roku

Agata Rubik regularnie relacjonuje życie swojej rodziny w USA na Instagramie, gdzie odpowiada na pytania fanów i pokazuje kulisy codzienności w nowym kraju. Para zamieszkała na Florydzie, skąd często dzieli się zdjęciami i filmami. Mimo że początkowo przeprowadzka budziła wątpliwości wśród ich obserwatorów, Rubikowie wydają się szczęśliwi w nowym miejscu. Ich dzieci uczęszczają do amerykańskich szkół, a oni sami korzystają z uroków życia na Florydzie.

W 2023 roku Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami przeprowadzili się na wybrzeże USA na stałe. Decyzję o emigracji tłumaczyli chęcią zmiany otoczenia oraz zapewnienia dzieciom lepszych możliwości rozwoju. Od tamtej pory Agata aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się codziennym życiem w Stanach Zjednoczonych.

Wypowiedź Agaty Rubik na temat legalnego pobytu to odpowiedź na obawy fanów związane z możliwymi zmianami w amerykańskiej polityce imigracyjnej. Jak jednak zapewnia żona kompozytora, ich rodzina nie ma powodów do niepokoju. Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozpoczęła masowe deportacje nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. W ciągu pierwszych dni urzędowania aresztowano 538 osób, z których kilkaset deportowano przy użyciu samolotów wojskowych. Wśród zatrzymanych znalazła się osoba podejrzana o terroryzm, czterech członków gangu Tren de Aragua oraz kilku skazanych za przestępstwa seksualne wobec nieletnich.

Agata i Piotr Rubikowie tworzą udany związek mimo różnicy wieku. Wychowują dwie córki

Agata Paskudzka i Piotr Rubik poznali się w 2005 roku podczas wyborów Miss Polonia, w których Agata była finalistką. Piotr, znany już wówczas kompozytor i dyrygent, pełnił funkcję jurora. Choć początkowo ich relacja była przyjacielska, szybko przerodziła się w głębsze uczucie.

Kiedy media dowiedziały się o ich związku, pojawiło się sporo komentarzy na temat różnicy wieku – Agata miała wówczas 19 lat, a Piotr 36. Mimo to ich relacja rozwijała się harmonijnie, a oni sami wielokrotnie podkreślali, że różnica wieku nigdy nie stanowiła dla nich problemu.

Po kilku latach związku para postanowiła się pobrać. 21 czerwca 2008 roku Agata i Piotr wzięli ślub w Bazylice Świętego Krzyża we Wrocławiu. Ich ślub wzbudził duże zainteresowanie mediów, a para od tego czasu była jedną z najbardziej rozpoznawalnych w polskim show-biznesie. Gwiazd doczekali się dwóch córek: Heleny i Alicji. Dziewczynki przyszły na świat w 2009 i 2013 roku.

