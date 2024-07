Wielkie zmiany w życiu Sylwii Bomby! Gwiazda "Gogglebox" właśnie ogłosiła światu, że kupiła nowy dom, w którym już niedługo zamieszka ze swoją córeczką Antosią. Nowe gniazdko Sylwii Bomby i jej pociechy jest naprawdę imponujące - fani nie mogą wyjść z podziwu! Gwiazda właśnie pochwaliła się pierwszym nagraniem ze swojego nowego gniazdka.

Reklama

Sylwia Bomba z "Gogglebox" kupiła nowy dom!

Sylwia Bomba w czwartek, 13 października, przekazała fanom radosną nowinę. Jak się okazało, jakiś czas temu zakupiła imponującą posiadłość, w której wkrótce zamieszka ze swoją córeczką. Przed gwiazdą "Gogglebox" jeszcze etap remontu, jednak już teraz Sylwia Bomba postanowiła podzielić się z fanami swoim szczęściem. Opublikowała nagranie, na którym widzimy, jak Tosia zwiedza nowy dom. Pod wideo znalazł się wzruszający wpis.

- Bombowe dziewczyny zaczynają nowy etap w życiu ????Zawsze sobie mówiłam: nie poddawaj się, nawet jeśli czasem wydaje Ci się, że Twoje marzenia są nierealne. Uwierz w siebie i uwierz, ze możesz to osiągnąć sama ???????? (z niewielką pomocą aniołów) Córeczko to dla Ciebie ❤️????

P.S jakieś rady odnośnie wykańczania? Jestem kompletnym laikiem wiec wszystkie mile widziane ???????? - napisała Sylwia Bomba.

Zobaczcie zatem, jak wygląda nowe gniazdko Sylwii Bomby i jej córeczki!

Zobacz także: Gwiazdy "Gogglebox" na Party Fashion Night. Odważna Bomba i rockowa Mrozowska! ZDJĘCIA

Fani w komentarzach pod nowym postem Sylwii Bomby, złożyli jej mnóstwo gratulacji. Teraz obserwatorzy gwiazdy "Gogglebox" trzymają mocno kciuki za etap wykańczania mieszkania!

Zobacz także

- Gratuluje Wam laski kochane, samych szczęśliwych chwil w nowym gniazdku i cierpliwości przy urządzaniu ????❤️❤️❤️ - Gratulacje !!!! ???? Aby w tym nowym domu powstawały same piękne wspomnienia ???????? - Gratulacje i wszystkiego dobrego ❤️ - Gratulacje kochana! Będziecie mieszkać jak królewny ❤️❤️ - Omg, bombowe dziewczyny! Wszystkiego najlepszego.❤️ - piszą fani.

Zobacz także: Sylwia Bomba mówiła o samodzielnym macierzyństwie. W sieci wybuchła burza

Reklama

My również dołączamy się do gratulacji! Przypomnijmy, że to niejedyna szczęśliwa nowina, jaką w ostatnim czasie podzieliła się gwiazda "Gogglebox". Jak bowiem wiadomo, Sylwia Bomba od kilku miesięcy jest również w nowym związku! Jak widać, to rok pełen pięknych zmian w życiu gwiazdy "Gogglebox". Życzymy wszystkiego dobrego dla całej trójki!