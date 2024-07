Jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd "Gogglebox. Przed telewizorem", Sylwia Bomba w lipcu br. pożegnała byłego partnera i ojca swojej córki. Celebrytka nie ukrywa, że jej związek z tatą Antosi był burzliwy, dlatego zdecydowała się odejść - przypomnijmy, że Sylwia Bomba rozstała się z byłym partnerem na rok przed jego nagłą śmiercią. Obecnie jednak jest w szczęśliwa w nowej relacji, ale na razie woli trzymać ją w tajemnicy.

Temat nagłej śmierci Jacka Ochmana wraca jednak do niej regularnie. Niedawno otrzymała pytanie, które wyprowadziło ją z równowagi.

Sylwia Bomba zniesmaczona pytaniem o reakcję Antosi na śmierć ojca: "Naprawdę zastanawiam się, jakim trzeba być człowiekiem..."

Ostatnio Sylwia Bomba zdradziła, jak jej córka dowiedziała się o śmierci taty. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" co jakiś czas wraca do tego trudnego tematu ze względu na pytania, jakie otrzymuje od fanów. Tym razem jednak celebrytka wydawała się być mocno zdenerwowana pytaniami o Antosię i jej reakcję po śmierci Jacka Ochmana.

Choć Sylwia Bomba w ostrych słowach dała do zrozumienia, co sądzi o zadawaniu tego typu pytań, to postanowiła, że na nie odpowie. Gwiazda zdradziła, że Antosia płakała po rodzinnej tragedii.

- Naprawdę zastanawiam się, jakim trzeba być człowiekiem, żeby pytać o takie coś. Jak dziecko może zareagować na wieść o śmierci taty? Na wieść o tym, że go nigdy nie zobaczy? Płakała! To chyba oczywiste. Naprawdę ktoś, kto pyta o coś takiego, nie ma poczucia, że to lekki brak wyczucia? - napisała.

Od pewnego czasu to jednak nowy partner Sylwii Bomby wzbudza największe emocje wśród jej fanów. Celebrytka zdradziła w czerwcu br., że znów jest zakochana. Internauci nie mogą się doczekać, aż będą mogli lepiej poznać mężczyznę, który podobno świetnie dogaduje się z małą Antosią.

