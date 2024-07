Sylwia Bomba razem z Grzegorzem Collinsem i Antosią wybrała się na obiad do restauracji. Niespodziewanie warunki atmosferyczne pogorszyły się i para musiała "stoczyć bój" z restauracyjnymi parasolami. Na wszystkim przyłapali ich paparazzi. Początkowo miny Sylwii i Grzegorza było dość nietęgie, bo parasole zaczęły przewracać się wprost na ich auto. Na szczęście cała sytuacja skończyła się dobrze. Zobaczcie zdjęcia!

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins przyłapani przez paparazzi. Tej wizyty w restauracji długo nie zapomną

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins są jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych par polskiego show biznesu, więc nic dziwnego, że często spotykają na swojej drodze paparazzi. Tak się stało również i tym razem, kiedy to para postanowiła wybrać się na obiad do jednej z warszawskich restauracji. Tym razem jednak napotkały ich niespodziewane przygody. Wszystko przez zmianę pogody i niesforne, restauracyjne parasole. Na szczęście zakochani świetnie poradzili sobie z całą sytuacją. Zobaczcie, co się działo!

