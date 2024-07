Kilka dni temu Edyta Górniak ogłosiła fanom radosną informację, że będzie jedną z głównych gwiazd Sylwestra TVP 2 we Wrocławiu. Diwa pokazała również piękne zdjęcie z sesji zdjęciowej reklamującej wielka imprezę. Przypomnijmy: To dopiero będzie pojedynek! Górniak i Doda zawalczą o widzów w Sylwestra

Jak donosi dziś "Fakt" występ artystki stoi pod wielkim znakiem zapytania. Podobno Górniak postawiła kilka warunków, których telewizja publiczna nie ma ochoty już spełniać. Jednym z nich jest ponoć wspólny występ z Baronem z Afromental. Organizatorzy jednak na to nie pozwolili:

Nie dało się z nią dojść do porozumienia. Ona nie będzie nam wiecznie dyktować warunków - mówi osoba z produkcji

Co więcej, Edyta nie pojawiła się na konferencji sylwestrowej, która odbyła się w środę. Jej nazwiska, wśród gwiazd wieczoru, brakuje również na jednej ze stron dotyczących Sylwestra. Czy to oznacza, że diwa nie pojawi się we Wrocławiu? Rzecznik prasowy TVP 2 daje trochę nadziei wszystkim fanom:

Jeszcze nie ostatecznego w tej kwestii nie wiadomo - mówi Jacek Rakowiecki

Czekacie na występ Edyty?

AKTUALIZACJA: Edyta Górniak wystąpi na sylwestrowym koncercie TVP2. Szczegóły tutaj.

