Sylwester Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza

Jak Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz spędzą sylwestrową noc? Znamy plany pary. Okazuje się, że muzycy tego dnia będą bawić się z gośćmi hotelu hotelu DoubleTree by Hilton Warsaw. Jak zapowiada reżyser, będzie to niezapomniana noc!

Janusz i Natasza tworzą bardzo zgrany duet, nie tylko w życiu prywatnym, ale i w pracy. Nic dziwnego, że para stara się wybierać takie oferty, gdzie będą mogli na scenie występować razem. Tak też będzie w tym roku:

Kilka lat temu, przy okazji premiery „Polity” postanowiliśmy zaproponować widzom zabawę sylwestrową i było to świetne doświadczenie. Po kilku latach wracamy do tej idei. Tym razem w pięknym hotelu DoubleTree by Hilton Warsaw. To będzie moim zdaniem impreza, do której w przyszłości będzie się chciało wrócić – mówi Józefowicz