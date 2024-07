Już za 2 dni Sylwester. W tym roku największe stacje telewizyjne przygotowały bardzo interesującą ofertę programową. We Wrocławiu na Sylwestrze z Dwójką pojawi się m.in. Natasza Urbańska, która po wygraniu SuperSTARcia jest jedną z głównych gwiazd Telewizji Publicznej. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na konferencji Sylwestra z Dwójką. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Natasza nie zawsze jednak spędza ostatni dzień w roku na scenie. W rozmowie z TVP opowiedziała o Sylwestrze, którego spędziła z mężem w Berlinie. Właściwie - miała spędzić, ponieważ w drodze miała miejsce awaria pociągu i ten wyjątkowy wieczór Urbańska przesiedziała w przedziale. Wspomina to jednak z uśmiechem na twarzy:

Jechaliśmy z moim mężem do Berlina, chcąc spędzić tam właśnie Sylwestra z naszym przyjacielem i coś się z tym pociągiem nie do końca dobrze ułożyło. I w Warsie spędziliśmy tego sylwestra, popijając herbatę i to było cudowne i tego sylwestra pamiętam, bo był inny, nieoczekiwany - przekonuje gwiazda