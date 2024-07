Anna Kalczyńska zdradziła nam co było dla niej ważne w 2015! W mijającym roku, aż trzy wydarzenia były dla dziennikarki przełomowe, dlatego zapamięta je na długo. Co to było?

Najważniejsze wydarzenia dla Anny Kalczyńskiej w jej życia w 2015 roku

Mała rewolucja to na pewno zmiana partnera w pracy. Jest nim teraz Jarek Kuźniar. Z nim na nowo układamy sobie życie w Dzień dobry TVN - mówi Party.pl Anna Klaczyńska. - Kolejnym wydarzeniem, które zapamiętam chyba do końca życia to zamachy w Paryżu. To, że tam byłam w tym czasie i robiłam relacje na żywo... Te wspomnienia i uczucia nadal są bardzo żywe. A trzecie wspomnienie jest bardzo przyjemne. To cudowne wakacje. Miałam wspaniale wakacje w tym roku, były długie i dobrze wykorzystane z dzieciakami. Byliśmy w Grecji, dzieci uczyły się pływać, a ja odpoczywałam - dodaje dziennikarka.

Święta Kalczyńska też chyba będzie wspominać bardzo dobrze, bo spędziła w górach w wynajętym domu z całą rodziną. A co z sylwestrem?

Idę do przyjaciół, którzy mieszkają pod Warszawą na domówkę, a pierwszego stycznia od rana przywitam widzów w Dzień dobry TVN. Może będę trochę nie wyspana, ale będziemy w pracy z przyjaciółmi razem niewyspani, więc będzie nam raźniej. W sumie pierwszy raz udało mi się mieć wcześniej plany sylwestrowe, bo zazwyczaj w ostatniej chwili okazuje się gdzie będziemy się bawić na sylwestra. W zeszłym roku wsiedliśmy z mężem w pociąg i pojechaliśmy sprawdzić jak wygląda sylwester TVN w Krakowie - mówi Party.pl Kalczyńska.

A Wy jakie macie plany na sylwestra?

