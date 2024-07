Anna Kalczyńska jest na miejscu w Paryżu! Na swoim Twitterze relacjonuje serię zamachów w stolicy Francji! Prezenterka publikuje wstrząsające filmy oraz zdjęcia. Czy grozi jej niebezpieczeństwo?

Reklama

Z Francji wciąż dochodzą do nas nowe wieści na temat zamachów terrorystycznych w Paryżu. W środku w hali koncertowej Bataclan napastnicy przetrzymują ok. 100 zakładników. Wciąż słychać tam strzały. Zobaczcie wideo Anny Kalczyńskiej:

Strzały i wybuchy przy Bataclan pic.twitter.com/Ivp5SCx2WP

— Anna Kalczyńska (@AnnaKalczynska) listopad 13, 2015

Kalczyńska jest wciąż na bieżąco na tym, co dzieje się w Paryżu. Stacja TVN 24 miała okazję porozmawiać z dziennikarką na żywo.

Zobacz także

Przerażające. X dzielnica wyludniała w przeciągu 1/2 h. Karetki i policja wciąż na sygnałach. Nie działa metro. Taksówki nie zbliżają się do centrum - pisze na Twittterze

Zobacz także: Zamachy terrorystyczne w Paryżu: Francja zamyka granicę i wprowadza stan wyjątkowy!

Szturm w hali koncertowej Bataclan został zakończony! Policja wyprowadza rannych, dwóch zamachowców zostało zabitych. Dramatyczne sceny w środku!

Anna Kalczyńska od rana relacjonuje w TVN 24 to, co dzieje się w Paryżu. O zamachach dowiedziała się siedząc w kawiarni w centrum. Na początku nikt nie wiedział o co chodzi. Nagle kelner zasunął rolety w knajpie, a ulice w mgnieniu oka spustoszały.

Zobacz także:

Co się dzieje we Francji - relacja z piątkowych ataków.

"To było straszne. Krew była wszędzie" - wstrząsające relacje świadków zamachów w Paryżu

Zamachy terrorystyczne w Paryżu

East News