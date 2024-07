Anna Kalczyńska spędzi święta niestandardowo. Razem z mężem i trojką dzieci oraz rodzicami i teściami pakuje się i jedzie do Zakopanego. Dziennikarka chce uciec od bałaganu, zgiełku przygotowań i cieszyć się rodziną.

Na Święta wyjeżdżamy do Zakopanego z całą rodziną. Wynajęliśmy cały dom, aby każdy się pomieścił. To jest plan wymyślony kilka miesięcy wcześniej, aby nie przejmować się sprzątaniem, zmywaniem, bałaganem. Chcieliśmy, żeby obie rodziny były z nami, bo mamy to szczęście, że wszyscy bardzo się lubimy i chcemy pobyć razem. A dziadków przekonaliśmy do wyjazdu w taki sposób, że mówimy wprost, że nie wiadomo ile jeszcze czasu im zostało, więc dobrze żeby wykorzystali ten czas dla wnuków i rodziny - mówi Party.pl Anna Kalczyńska.