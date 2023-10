Joanna Opozda ma dziś prawdziwe powody do świętowania. Piękna aktorka właśnie dziś skończyła 35 lat! Zapytaliśmy Joannę Opozdę o jej plany na ten wyjątkowy dzień i jak podsumowałaby ostatni rok w swoim życiu. Sprawdźcie, co zdradziła nam gwiazda! Szykuje się wielka urodzinowa impreza? A może spokojny dzień w gronie najbliższych? Wiemy.

Joanna Opozda spędzi 35. urodziny z kimś wyjątkowym

Joanna Opozda już od wielu lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Prywatnie aktorka spełnia się w roli mamy. Jej syn pojawił się na świecie ponad roku temu i jest owocem związku z Antonim Królikowskim. Niestety, aktorska para rozstała się tuż przed na narodzinami dziecka, a ich relacje nie należą do najłatwiejszych. Ostatnio media zaczęły spekulować, że gwiazda znów jest szczęśliwa. Po tym, jak paparazzi "przyłapali" Joannę Opozdę na randce z tajemniczym przystojniakiem, chyba wszyscy zastanawiają się, czy aktorka znów jest zakochana? Zanim jednak poznamy odpowiedź na to pytanie, zapytaliśmy Joannę Opozdę, jak zamierza świętować swoje urodziny.

Właśnie dziś Joanna Opozda skończyła 35 lat, a ten wyjątkowy dzień zamierza spędzić z kimś dla niej najważniejszym.

Oczywiście, że z synkiem, nie wyobrażam sobie żeby było inaczej- zdradziła dla Party.pl Joanna Opozda.

Zapytaliśmy przy okazji, czy w dniu 35. urodzin aktorka chciałaby podsumować ostatni rok w swoim życiu. Jak odpowiedziała nam Joanna Opozda? Padło szczere wyznanie.

Myślę, że jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie, bo faktycznie dużo się dzieje, ale póki co nie będę zaprzątać sobie tym, głowy- zdradziła nam gwiazda.

My z okazji 35. urodzin życzymy Joannie Opoździe wszystkiego, co najlepsze! Trzymamy kciuki, żeby spełniły się jej wszystkie marzenia, zarówno te prywatne jak i zawodowe. Sto lat!