Telewizja Publiczna planuje zorganizować wielką sylwestrową imprezę w Zakopanem! Okazuje się, że władze TVP zrezygnowały ze swoich planów i pomimo wcześniejszych zapowiedzi, koncert w Toruniu jednak się nie odbędzie. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl o przeniesieniu imprezy do Zakopanego zdecydował Jacek Kurski, który w rozmowie z portalem tłumaczy swoją decyzję. Dlaczego zdecydował, że "Sylwester z Dwójką" będzie transmitowany z Zakopanego?

Zakopane to zimowa stolica Polski, która co roku przyciąga setki tysięcy turystów. Dziwi nie, że do tej pory żadna stacja nie pomyślała o tym mieście przy organizacji imprezy sylwestrowej. Jestem przekonany, że "Sylwester z Dwójką" będzie najlepszy- skomentował prezes TVP.