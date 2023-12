Czy "Sylwester Marzeń" w TVP2, który jest tak uwielbiany przez wszystkich Polaków jest zagrożony? Nowe doniesienia mogą na to wskazywać. Co dalej z najsłynniejszą sylwestrową imprezą emitowaną w telewizji w ostatni dzień roku? Czy gwiazdy mają powody do zmartwień? Wszystko jasne!

TVP podjęło decyzję ws. "Sylwestra Marzeń" w TVP2

Emitowany w TVP2 "Sylwester Marzeń" to wizytówka każdej sylwestrowej imprezy czy spotkania. Polki i Polacy chętnie oglądają występy rodzimych gwiazd śpiewających pod Tatrami, a także transmisje na żywo koncertów w telewizji. Teraz jednak, zaledwie na dwa dni przed Sylwestrem, okazuje się, że "Sylwester Marzeń" jest zagrożony, a Telewizja Polska podjęła zaskakującą decyzję w sprawie imprezy. Czy to naprawdę koniec flagowego koncertu telewizyjnej Dwójki?

Jak się okazuje, telewidzowie nie mają się o co martwić: w sylwestrową noc zobaczą tradycyjnie emitowany koncert pełen gwiazd, jednak ten odbędzie się pod zupełnie inną nazwą. Przez ostatnie lata sylwestrowe występy pojawiały się w telewizji pod nazwą "Sylwester Marzeń". W tym roku jednak, jak podają "Wirtualne Media", nowe władze TVP zdecydowały się powrócić do nazwy sprzed kilku lat: Telewidzowie obejrzą zatem koncerty pod dawnym hasłem: "Sylwester z Dwójką".

Choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, nazwy sylwestrowej zabawy TVP mają ścisły związek ze zmianami osobowymi i politycznymi, które zachodziły w stacji. Do 2015 roku impreza odbywała się pod szyldem "Sylwester z Dwójką", a gdy prezesem TVP został Jacek Kurski, nazwę tę zmieniono na dobrze znane hasło "Sylwester Marzeń".

Co ciekawe, w tym roku zmieniono spoty reklamowe imprezy organizowanej pod Tatrami zaledwie na kilka dni przed jej emisją. Skład gwiazdorski koncertów ma jednak nie ulec zmianie.

Niestety, zmiana nazwy to niejedyne kontrowersje, które pojawiły się wokół sylwestrowej imprezy. Ostatnio nieprzychylnie na temat Sylwestra w TVP wypowiedział się Sebastian Karpiel-Bułecka. Wychowany pod Tatrami gwiazdor przyznał, że przebieranie celebrytów w stroje góralskie wywołuje w nim bardzo nieprzyjemne emocje!

Dziś, kiedy widzę zespoły disco polo, grające z pól playbacku, to zalewa mnie krew. A kiedy zobaczyłem, że poprzebierali tych muzyków za górali, to już naprawdę trafił mnie szlag - wyznał Sebastian Karpiel-Bułecka.

