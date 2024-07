Wczoraj odbył się pierwszy dzień Sopot Top of the Top Festival 2013. Na scenie pojawiła się cała plejada polskich i światowych gwiazd. Jednak oprócz nich na uwagę zasługują gospodarze, którzy w znakomity sposób poprowadzili imprezę. Nam do gustu szczególnie przypadły Agnieszka Popielewicz i Paulina Sykut. Obie w Operze Leśnej wyglądały ślicznie.

Reklama

Paulina była współprowadzącą koncert "Life Is Life". Na scenie zaprezentowała się w długiej, zwiewnej białej sukni z rozcięciem w talii. Look uzupełniła o naszyjnik z transparentnym kamieniem. Całość wyglądała kobieco i niezwykle stylowo.

Agnieszka , która poprowadziła konkurs o Bursztynowego Słowika postawiła natomiast na czarną stylizację. Krótką spódnicę i siatkowy top połączyła z długim skórzanymi kozakami i szerokim pasem. Całość wyglądała dość drapieżnie i niezwykle seksownie.

Czyj wczorajszy look podobał się wam bardziej?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas pierwszego dnia Sopot Top of the Top Festival 2013: