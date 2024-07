Zosia Ślotała i jej partner Kamil Haidar zapamiętają zbliżające się Boże Narodzeniena długo z kilku powodów. Jakich? Po pierwsze będzie to ich pierwsza gwiazdka spędzona z półroczną córeczką Ranią. Po drugie – stylistka i muzyk zespołu Lion Shepherd będą ją świętować z całą rodziną, bo przy wigilijnej kolacji spotkają się rodziny Ślotały i Haidarów. Ale to Boże Narodzenie będzie dla Zosi wyjątkowe także dlatego, że do Polski przylecą dwie siostry stylistki : jedna z Londynu, druga z odległej Australii!

Reklama

Kamil wrócił właśnie z miesięcznej trasy koncertowej po Europie i teraz cały wolny czas spędza z Zosią i Ranią. Ostatnio wybrali się na rodzinne zakupy, a „Fleszowi” udało się ustalić, co para kupiła w prezencie ukochanej córeczce!

- Zosia i Kamil obsypują Ranię prezentami. Wybierają głównie zabawki edukacyjne – zdradziła ich znajoma.

Co dziewczynka dostanie od Mikołaja? Na pewno płyty z muzyką i instrumenty muzyczne dla maluchów, bo podobno przejawia talent w tym kierunku. Jak widać rośnie prawdziwa córeczka tatusia!

Zobacz także: Zosia Ślotała Stylizuje swojego teścia!

Zobacz także

Zosia Ślotała i Kamil Haidar na rodzinnych zakupach z córeczką Ranią.

Zosia Ślotała na premierze kalendarza Omeny Mensah.