Natalia Szroeder ma bardzo rodzinne święta! Przy stole wigilijnym zasiada u niej ponad 30 osób. Jak ugościć tak dużą rodzinę? Gwiazda podzieliła się swoimi sposobami w "Poradniku Domowym". A właściwie jednym, a porządnym sposobem - to podział obowiązków!

Święta to wyjątkowy czas dla piosenkarki. Wtedy może wrócić do swojego domu na ukochanych Kaszubach i odpocząć w gronie najbliższych i przyjaciół. Dlatego też Wigilię od 20 lat spędza tak samo:

Dla nas to autentycznie ważny czas, więc każdy stara się, by był najlepszy, jak się da. I tak jest zawsze. Od 20 lat spędzam,wigilię w ten sam sposób - w superciepłej atmosferze, z prezentami, zupą grzybową, którą jemy tylko wtedy. Myślę, że każdy z nas jest tak przyzwyczajony do tego, jak te święta przebiegają, że stara się ich nie zepsuć. Każdy dba o to, by było jak najpiękniej - mówi gwiazda