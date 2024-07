Natalia Szroeder na okładce Poradnika Domowego

Natalia Szroeder jest gwiazdą świątecznego wydania "Poradnika Domowego". W środku miesięcznika znajdziemy wywiad z artystką, która opowiada o przygotowaniach i celebrowaniu świąt Bożego Narodzenia w jej ukochanych Kaszubach!

Na Wigilii w domu Natalii pojawia się aż 30 osób! Oczywiście jest Gwiazdor z prezentami, a kolędy są śpiewane czasami nawet do piątej rano!:

Często od znajomych słyszę, że to sztuczny czas, w którym media karmią nas nieprawdziwymi obrazkami. Dziwi mnie to, bo moja święta są idealne. Nie wyobrażam sobie spędzenia wigilii przed telewizorem. Spotykam się z całą rodziną, u nas do stołu zasiada 30 osób, przychodzi Gwiazdor i zdarza się, że śpiewamy kolęd nawet do piątej rano. Jak wszyscy, dzielimy się opłatkiem, przedtem jest czytanie pisma świętego, a mój dziadek, senior rodziny, wspomina bliskich, którzy odeszli - mówi wokalistka w wywiadzie