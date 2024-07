Doda do świąt Bożego Narodzenia przywiązuje ogromną wagę. Dla gwiazdy to czas, kiedy może spędzić kilka chwil z rodziną, z dala od obowiązków zawodowych, których ma teraz mnóstwo na głowie. Już za 6 dni zobaczymy ją podczas Sylwestra w Polsacie, gdzie swoją premierę będzie miał jej nowy singiel pod zaskakujący tytułem. Przypomnijmy: Zaskakujący tytuł nowego singla Dody. To słowo, które... nie istnieje

Reklama

Tymczasem Doda na Instagramie podzieliła się uroczym zdjęciem. W tym roku to wokalistka była odpowiedzialna za ubieranie choinki, zaś jej mama, Wanda, zajęła się... ubieraniem córki. Rabczewska sama nie byłaby w stanie zapiąć seksownej białej sukienki, więc uratowała ją matka. Doda zawsze podkreśla, że może na nią liczyć nawet w najdrobniejszych sprawach. Jak widać - nie oszukiwała.

Ładna choinka?

Zobacz: Doda największą gwiazdą Sylwestra w Polsacie? Sykut nie ma wątpliwości

Zobacz także

Reklama

Doda w sądzie z Agnieszką Szulim: