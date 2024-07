Święta już za tydzień, dlatego jest to dobra okazja, aby gwiazdy zdradzały, co planują na ten wyjątkowy czas. Magda Gessler na Boże Narodzenie wyjedzie z Polski, u Grycanów tradycyjnie po rodzinnemu z wielką choinką w roli głównej, a Robert Lewandowski? Piłkarz zdradził, że planuje w tym roku czas spędzić w Polsce u boku najbliższej rodziny.

- Na same święta przyjadę do Polski, a pewno będą one wyjątkowe. Mam nadzieję, że pogoda dopisze . Jak będzie śnieg to będzie lepszy klimat.

Jakie prezenty piłkarz szykuje dla najbliższych?

- Nie powiem, gdzie spędzimy Wigilię, ale z rodziną i w swoim gronie spędzimy ten czas. W 80% mam ogarnięte prezenty, ale to dlatego, że wiem, że w Polsce ciężko byłoby kupić prezenty, więc robię to dużo wcześniej, żeby też nie myśleć co i komu powinienem kupić, bo to jest największy problem. Nie lubię chodzić na skróty, więc mogę dorzucić książkę do prezentu.