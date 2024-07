1 z 7

Anna Wendzikowska do tej pory niewiele mówiła o swoim życiu prywatnym. Kilka miesięcy temu pokazała zdjęcia ze wspólnych wakacji ze swoim facetem i w zasadzie na tym się skończyło. Ostatnio jednak opowiedziała o nim więcej i niestety nie były to komplementy. Przypomnijmy: "Może kiedyś trafi z prezentem dla mnie"

Nietrafione prezenty to musi być drobiazg, bo nie wygląda na to, aby w związek dziennikarki miał się wkraść jakiś kryzys. Para zakochanych na święta Bożego Narodzenia postanowiła wyjechać z Polski i udała się na słoneczną Sri Lankę. Kilka zdjęć z egzotycznych wakacji Wendzikowska opublikowała na swoim Instagramie i chyba nie musimy dodawać, że trochę zazdrościmy takiej pogody w ostatnie dni grudnia... Jedną z fotek Anna podpisała "Angelina Jolie". I to chyba nie przypadek ;)

Zobacz: Angelina do Wendzikowskiej: "Jesteś bardzo ładna"

Tak święta pod palmami spędza Anna Wendzikowska z chłopakiem: