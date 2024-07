To będę pierwsze święta, które Anna Dereszowska spędzi nie tylko z córeczką Leną, ale też synkiem Maksymilianem, który urodził się w sierpniu. Ojcem dziecka jest partner życiowy aktorki, Daniel Duniak. Jak para spędzi święta?

"W te święta będzie to rodzinna kolacja, przede wszystkim ze względu na dzieci, które kochają świąteczną atmosferę, choinkę, ciepło rodzinne, no i przepyszne potrawy świąteczne. Jeszcze się nie zdobyłam na to, aby przyrządzić w całości świąteczną kolację, ale prędzej, czy później i do tego dojdzie (śmiech). Ale np. jak co roku zrobiłyśmy z córą pierniki, w tym roku aż 400 i obdarowujemy cała rodzinę :)", zdradziła nam Anna Dereszowska.