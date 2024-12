Andziaks już od lat pokazuje w sieci swoje życie i relacjonuje na bieżąco ważne dla niej momenty. Widzowie byli świadkami nie tylko jej zaręczyn, ślubu, ale również i... porodu. Nic dziwnego, w końcu youtuberka praktycznie nie rozstaje się z kamerą. Postanowiliśmy zapytać ją, czy widzowie będą świadkami również jej tegorocznych świąt Bożego Narodzenia i na to pytanie odpowiedziała bez zastanowienia. A co jeszcze miała do powiedzenia i jakie plany ma na święta? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale wideo powyżej!

Reklama

Andziaks nie rozstanie się z kamerą nawet na święta

Angelika Trochonowicz, czyli Andziaks, jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce i ma tłumy fanów, którzy na bieżąco śledzą jej losy. Żona Łukasza "Luki" Trochonowicza nie ukrywa, że wielkimi krokami zbliża się jej ulubiony czas w roku, czyli święta Bożego Narodzenia. Już od lat 28-latka celebruje ten czas z dużym wyprzedzeniem i nagrywa vlogmasy, w których jest niekwestionowaną królową polskiego Youtube.

Andziaks zdążyła też już udekorować dom i dosłownie przeszła w tym samą siebie. Wokół jej posiadłości stanęły m.in. renifery i wielkie laski cukrowe. Influencerka ma w planach również zorganizowanie spotkania dla najbliższych, a w rozmowie z nami, przyznała, że... już zbiera zapisy.

Święta będziemy spędzać w naszym domu z rodzinką. Jeszcze nie wiemy, kto do końca przyjedzie, ale już robimy zapisy - oznajmiła przed naszą kamerą.

Postanowiliśmy zapytać jej, czy widzowie będą mogli zobaczyć nagranie z tego magicznego czasu, na co odpowiedziała:

Na pewno

W takim razie już nie możemy doczekać się tego vloga, a co jeszcze wyznała w rozmowie z nami Andziaks? Przekonajcie się sami i zobaczcie nasze wideo!

Reklama

Zobacz także: Andziaks już tego nie ukrywa. Tuż przed vlogmasem ogłosiła radosną nowinę! Sypią się gratulacje