Katarzyna Zielińska pojawiła się na premierze filmu "Prawdziwy ból" reżyserii Jesse'go Eisenberg'a, który również gra jedną z głównych ról w filmie. Aktorka pojawiła się na wydarzeniu w towarzystwie swojego męża Wojciecha Domańskiego, z którym rzadko kiedy pozuje na ściance. Małżeństwo wyglądało wspaniale, a miłość było czuć w powietrzu.

Katarzyna Zielińska z mężem na premierze

Katarzyna Zielińska to ceniona polska aktorka. Gwiazda zagrała w wielu hitowych produkcjach takich jak "Och Karol", "Listy do M" czy "Ojciec Mateusz". Fani uwielbiają ją za jej naturalność i sposób bycia, a na Instagramie obserwuje ją ponad pół miliona osób. Aktorka chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kulisy swojej pracy, ale za to niechętnie dzieli się swoją prywatnością.

W poniedziałkowy wieczór 4 listopada 45-latka pojawiła się na premierze filmu "Prawdziwy ból" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Gwiazda wyglądała obłędnie - sami spójrzcie!

Anita Walczewska/East News

Tego wieczoru Katarzyna Zielińska zdecydowała się na czarny total look w postaci długiej jedwabnej sukienki, która podkreślała jej figurę. Aktorka uzupełniła całość krótką elegancką marynarką i skórzaną torebką. Wisienką na torcie były złote dodatki, które nadały szyku całej stylizacji.

Na tzw. ściance aktorka pozowała również u boku swojego męża. W 2013 roku Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański powiedzieli sobie sakramentalne "tak" i od tego czasu tworzą udane małżeństwo. Para doczekała się dwóch synów: Huberta i Aleksandra, którzy wychowują się z dala od show-biznesu. Celebrytka rzadko kiedy pojawia się również na branżowych wydarzeniach u boku ukochanego — tym razem postanowiła zrobić jednak wyjątek!

Anita Walczewska/East News

Mąż aktorki nie ma nic wspólnego z show-biznesem - Wojciech Domański jest inwestorem i biznesmenem. Ukochany aktorki może również pochwalić się tym, że jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Harvarda w USA, które ukończył z wyróżnieniem.

Małżeństwo świetnie razem wygląda i mamy nadzieje, że częściej będą pojawiać się razem na wydarzeniach branżowych.

