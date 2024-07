Doda odwiedziła podopiecznych Instytutu Matki i Dziecka. Artystka na przedświątecznym spotkaniu z chorymi dziećmi śpiewała kolędy, rozdawała autografy i mnóstwo uśmiechów. Towarzyszył jej oczywiście Tomasz Lubert - pomysłodawca koncertów w Fundacji Mam Marzenie. Gwiazda i jej przyjaciel po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serce! Pomaganie wydaniu Dody jest bardzo sexy!

Doda w szpitalu dla chorych dzieci

Mali pacjenci byli zachwyceni spotkaniem z Dodą! Wspólne kolędowanie, zdjęcia z gwiazdą oraz drobne, pluszowe upominki to doskonała okazja, by choć na chwilę zapomnieć o chorobie. Artystka długo pozowała do zdjęć z podopiecznymi Instytutu Matki i Dziecka. Jej pozytywna energia udzieliła się także pracownikom szpitala! Wyraźnie dało się odczuć świąteczną atmosferę! Na Facebooku pojawił się filmik oraz zdjęcia ze wspólnego kolędowania z diwą. Doda wystąpiła w sukience w kolorze świątecznej czerwieni oraz w opasce z rogami renifera. ;) Również jej muzycy mieli na głowach czapki Świętego Mikołaja.

To nie pierwsze takie spotkanie Dody w okresie przedświątecznym. Gwiazda kilka dni temu był gościem ośrodka dla chorych na stwardnienie rozsiane w Dąbku, gdzie pojawiła się razem z rodzicami.

Doda kolęduje w Instytucie Matki i Dziecka

Dziś kolędujemy w szpitalu

Posted by Doda on 18 grudnia 2015

Artystka chętnie pozowała do zdjęć z chorymi dziećmi

Podobne spotkania są stałym elementem przedświątecznego grafiku gwiazdy

Trzeba przyznać, że rogami renifera Dodzie bardzo do twarzy! ;)