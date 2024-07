Doda po raz kolejny udowodnia, że ma wielkie ma serce! Już 7 listopada zabierze swoją fankę, Sandrę, na wyjątkowe zakupy. 12-letniej dziewczynce miesiąc temu zawalił się świat. Artystka chce wesprzeć ją na duchu!

Z tej okazji Doda i Sandra wybiorą się na zakupy podczas Magicznej Nocy Zakupów w Tarasach Zamkowych w Lublinie: