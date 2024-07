Niespełna 9 miesięcy temu doczekał się córeczki z byłą już partnerką. Teraz na świat przyszło jego kolejne dziecko, ale tym razem matką jest kochanka, z którą zdradził swoją ukochaną! Do niedawna jego aferą żyli fani niemal z całego świata!

Znany piłkarz znów został ojcem

Jednym z czołowych piłkarzy na całym świecie jest Neymar, występujący na pozycji napastnika w saudyjskim klubie Al Hilal oraz w reprezentacji Brazylii. Choć jego kariera niewątpliwie robi wrażenie, nie da się ukryć, że ogromne zaciekawienie, a także poruszenie, budzi jego sfera prywatna.

W ostatnich miesiącach piłkarz znalazł się w samym centrum ogromnej afery, do której zresztą sam doprowadził. W ubiegłym roku dowiedzieliśmy się bowiem, że Neymar spodziewa się dziecka z Bruną Biancardi, z którą spotykał się od dłuższego czasu. Przedtem nie cieszył się on najlepszą sławą i był uznawany za kobieciarza i imprezowicza, dlatego stały związek i wieść o ciąży zmieniły nieco postrzeganie go przez opinię publiczną. Szybciej jednak, niż można było się spodziewać, przekonaliśmy się, że niewiele się zmieniło.

Gdy Bruna była już w zaawansowanej ciąży, pojawiły się plotki o zdradzie Neymara. Para rozstała się, ale wróciła do siebie niedługo potem. Jeszcze przed porodem piłkarz wydał oświadczenie, w którym przyznał się do zdrady ciężarnej ukochanej. Związek znów się rozpadł, jednak duet dzieli się opieką nad córeczką. Teraz dowiedzieliśmy się, że sportowiec doczekał się kolejnego dziecka, ale nie z byłą partnerką, a z kochanką, z którą ją zdradził!

Pierwsze doniesienia o ciąży brazylijskiej modelki, Amandy Kimberlly pojawiły się już jakiś czas temu. Na świat przyszła dziewczynka, która otrzymała tradycyjne imię Helena. Świeżo upieczeni rodzice pochwalili się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Co ciekawe, piłkarz podzielił się uroczymi kadrami ze szpitala, na których widzimy nie tylko jego i maleństwo, ale też jego pierworodnego syna, który trzyma przyrodnią siostrę w objęciach.

