Wczoraj na greckiej wyspie Mykonos odbył się cichy ślub Sary Mannei i Artura Boruca. Choć cichy to nie do końca odpowiednie określenie, bo para zasypała Instagram ogromną ilością zdjęć z klimatycznej uroczystości, a te szybko podchwyciły media. Trzeba przyznać, że ceremonia i wesele robiły naprawdę duże wrażenie. Przypomnijmy: Mamy zdjęcia z wesela Boruca i Mannei. Luksus i przepych to mało powiedziane

Reklama

Sporo emocji wzbudziła kreacja panny młodej. Sara nie zdecydowała się bowiem na klasyczną suknię ślubną i sakramentalne "tak" powiedziała w topie z odsłoniętymi plecami i rozkloszowanej spódnicy. Suknia ślubna Sary Boruc została zaprojektowana przez paryską kreatorkę mody Delphine Manivet. Wybór ten wzbudził mieszane uczucia wśród internautów, a o ocenę kreacji pokusiły się też celebrytki. I jeśli ufać gustom znanych i lubianych to Mannei nie mogła wybrać lepiej - jej stylizacją pod zdjęciami ze ślubu zachwyciły się m.in. Sylwia Majdan, Natalia Siwiec i Kasia Smutniak.

Sylwia Majdan: Coś pięknego! Ślicznie wyglądasz

Natalia Siwiec: Niesamowita

Kasia Smutniak: Przepięknie!!!

Jessica Mercedes: Piękna, gratulacje!

Zestaw ślubny Mannei jest też łudząco podobny do kreacji znanej blogerki Olivii Palermo, która podobną kreację też założyła na swój niedawny ślub. Rozpływała się nad nią Joanna Horodyńska, pozwalając sobie przy okazji na przytyk w stronę Izabeli Janachowskiej, która również w weekend wyszła za mąż.



Można też tak. Skromnie, bez zadęcia, nadęcia i 27 sukienek na przebranie. Pięknie #stylowo #do #zapamiętania - skomentowała Horodyńska.

A wy jak oceniacie wybór Sary Mannei? Oryginalnie czy zbyt przekombinowane?

Zobacz: Ale oni mają życie! Boruc i Mannei pokazali zdjęcia z luksusowych wakacji

Zobacz także

Reklama

Tak wyglądał ślub Artura Boruca i Sary Mannei: