Izabeli Janachowskiej ewidentnie udzielił się klimat "Barbie". Jej różowa stylizacja robiła furorę wśród gwiazd zgromadzonych na ramówce Polsatu, i chociaż nie tylko ona pokusiła się o ten kolor, to szczególnie od jej interpretacji ciężko było odwrócić wzrok.

Izabela Janachowska na ramówce Polsatu

Lalka Barbie została ikoną lata 2023 wszystko za sprawą filmu Grety Gerwig, który bije kasowe rekordy na całym świecie. Barbiecore to trend, który opanował cały świat i chodzi w nim przede wszystkim to, by pięknie prezentować się w różu. Kolor ten znalazł swoje miejsce także w wyjściowej garderobie Izabeli Janachowskiej, która na jesiennej ramówce Polsatu zwaracała na siebie uwagę neonową stylizacją.

Pawel Wodzynski/East News

Najsłynniejsza w Polsce wedding plannerka promuje "Pogotowie ślubne Izabeli Janachowskiej" w stylowym wydaniu. Elegancka koszulowa góra podkreśla talię gwiazdy Polsatu. Trudno również oderwać wzrok od dolnej części kreacji. Janachowska postawiła na maxi spódnicę, której mocnym elementem jest wykończenie z piór, którego nie powstydziłaby się nawet Margot Robbie w swoich kreacjach oddających styl najpopularniejszej na świecie lalki Barbie. Zobaczcie neonowo różową propozycję żony Krzysztofa Jabłońskiego. Krzykliwy kolor w eleganckim wydaniu. I te dodatki! Hermes Birkin mini bag warta jest krocie.

Pawel Wodzynski/East News

AKPA Podlewski