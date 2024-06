Izabela Janachowska związana jest z Polsatem od ponad trzech lat. Na antenie stacji prowadziła kilka programów o tematyce ślubnej (w końcu jest jedną z najpopularniejszych ekspertek w kraju), a nawet "Taniec z Gwiazdami" u boku Krzysztofa Ibisza oraz Pauliny Sykut. Jakiś czas temu mówiło się, że jesienią 2024 roku tancerka poprowadzi kolejny format, co zapowiadał sam Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu. W sieci pojawiły się jednak zaskakujące informacje.

Jesienna ramówka Polsatu bez Izabeli Janachowskiej?

Izabela Janachowska karierę zaczynała jako tancerka, popularność zdobyła w programie "Taniec z Gwiazdami" (emitowanym jeszcze w TVN), gdzie partnerowała m.in. Radkowi Majdanowi. Szybko wyrosła na jedną z największych gwiazd tego formatu. Już w Polsacie poprowadziła kilka odsłon show, a przy okazji programy o tematyce ślubnej - przez lata bowiem rozwijała swoje biznesy związane właśnie ze ślubami - m.in. salon sukien czy portal internetowy. Niedawno okazało się nawet, że to ona zajmie się organizacją wesela Roxie Węgiel i Kevina Mgleja! A jesienią w Polsacie miał pojawić się kolejny program Izabeli!

Pracujemy nad jej nowym programem do ramówki jesiennej mówił Miszczak w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl

Teraz ten sam serwis przekazał nowe informacje w sprawie!

Okazuje się, że Polsat nie ma w planach premiery nowego formatu Janachowskiej w nadchodzącej, jesiennej ramówce:

Ostatecznie nowego programu Izabeli Janachowskiej w jesiennej ramówce Polsatu nie zaplanowano. Nie wiadomo czy prezenterka w jakiejś roli pojawi się w Polsat Cafe (wiosną br. stacja pokazywała jej program Śluby gwiazd). czytamy na stronie wirtualnemedia.pl

Oczywiście to nie oznacza, że Janachowska znika z Polsatu, choć takie doniesienia pojawiały się już wcześniej. Tancerka szybko ucinała podobne plotki:

Szkoda mi energii na komentowanie takich bzdur mówiła

Warto dodać, że przesunięcia premier czy stałych formatów w ramówkach to nic nadzwyczajnego. Być może nowy program Janachowskiej pojawi się wiosną, ale póki co szczegóły nie są znane. Izabela nie może jednak narzekać na brak zajęć - skupia się na rozwoju swoich firm i rodzinie. A wkrótce przed nią kolejne rodzinne wakacje, do których już się szykuje!

Czekacie na nowy program Izy?

