Roksana Węgiel na ślub kościelny wybrała sukienkę w stylu księżniczki czy postawiła na kreację o kroju rybki? Teraz wszystko stało się jasne! Po wielu miesiącach przygotowań Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny. Właśnie dziś zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Panna młoda wyglądała zjawiskowo w sukni ślubnej!

Roksana Węgiel w zjawiskowej sukni na ślubie z Kevinem Mglejem

A jednak! Chociaż Roksana Węgiel i Kevin Mglej do ostatniej chwili nie potwierdzali plotek na temat daty ślubu kościelnego to okazało się, że właśnie dziś odbyła się ta romantyczna uroczystość. Zaledwie kilka dni temu Roksana Węgiel pokazała przygotowania do wesela, a teraz jest już po kościelnym ślubie. Jak artystka prezentowała się na ceremonii? Tuż po tym, jak w maju 2023 roku ogłosiła, że kilka miesięcy wcześniej zaręczyła się z Kevinem Mglejem, w rozmowie z mediami zdradziła, jaką suknię chciałaby założyć na swój ślub.

Mam już taką upatrzoną, wymarzoną. Bardziej syrenka, ale nie będe zdradzać nic mówiła dla Świata Gwiazd.

Wiosną tego roku ujawniła z kolei, że kreacja już powstaje.

Jeszcze się szyje. Mogę zdradzić, że będzie biała komentowała dla Plejady.

Wojciech Olkusnik EastNews

Dziś w końcu wyszło na jaw, jaką suknię na ślub kościelny wybrała Roksana Węgiel! Gwiazda oczarowała swoim wyglądem w pięknej białej kreacji.

W swój wielki dzień, czyli 25 sierpnia, Roksana Węgiel postawiła na klasykę niepozbawioną dziewczęcości i zmysłowości. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi widać, że 19-latka w dniu ślubu miała na sobie koronkową suknię z długim rękawem i zmysłowym, głębokim dekoltem. Model pochodzi z Concept Store Izabeli Janachowskiej. W ręku trzymała bukiet białych kalii, a lekkości całej kreacji dodawały też nieco pofalowane, rozpuszczone włosy wokalistki. Uwagę zwracał długi, romantyczny welon. Co więcej, suknia ślubna Roxie była lekko przezroczysta, co przełamało nieco jej klasyczny krój. Jak Wam się podoba? Zdjęcie opublikował na swoim Instagramie Maciej Lechociński, dziennikarz "Faktu" a nagrania z przymiarek sama Izabela Janachowska.

Instagram/@maciek.lechocinski

Również Kevin Mglej postanowił "dopasować się" kolorystycznie do panny młodej i założył jasny garnitur. Z pewnością para młoda już niebawem podzieli się w sieci kadrami z tego pięknego dnia. Czekacie na relację ze ślubu kościelnego Roksany Węgiel i Kevina Mgleja?

