Tegoroczny festiwal filmowy w Berlinie z pewnością będzie niezapomniany dla Jakuba Gierszała. Międzynarodowe jury konkursu uznało Polaka za jednego z najbardziej obiecujących aktorów w Europie. Gierszał, którego możemy podziwiać m.in. w filmie "Sala samobójców", znalazł się w dziesiątce najlepszych i odebrał nagrodę Shooting Star 2012.

- Od chwili w której go ujrzysz, wiesz, że Gierszał urodził się po to, by grać na dużym ekranie... Jest wzruszający, wiarygodny i wrażliwy- po prostu czysty i unikalny talent - zachwyca się zgodnie jury konkursu.

Jakub Gierszał dołączył tym samym do Agaty Buzek i Agnieszki Grochowskiej, które w poprzednich latach również odebrały wyróżnienie na festiwalu Berlinale.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

kb