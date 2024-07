Małgorzata Socha wciąż nas zachwyca. Gwiazda nie tylko wspiera polskich projektantów, ale zna się również na najmodniejszych światowych markach. Tym razem dowiedzieliśmy się, że aktorka miała na sobie ubrania Hilary Price. Okazuje się, że ubrania designerki można dostać w Polsce.

Gwiazda nosi spodnie projektantki w najmodniejszym zwierzęcym deseniu, cudeńka te to koszt ok. 1200 złotych. Oprócz tego Małgorzata Socha ogrzała swój look kołnierzem tej samej projektantki. W połączeniu ze skórą wygląda bosko! Ten swoisty szalik kosztuje ok. 600 złotych.

Ponadto spodnie Hilary Prince noszą: Małgosia Socha, Maja Sablewska, Natalia Lesz. Nowy hit wśród gwiazd? Kochamy ten look!