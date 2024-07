Zaliczamy Kingę Rusin do jednych z najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju. Prezenterka i dziennikarka pojawiła się ostatnio na premierze "Diabłów z Loudun" w Teatrze Wielkim. Jak na miejsce i okoliczność przystało Kinga Rusin wybrała elegancką stylizację.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Kingi Rusin

Reklama

Kinga Rusin na premierze miała na sobie czarną sukienkę o bardzo lubianej przez nią długości. Zauważyłyśmy, że Kinga Rusin uwielbia sukienki delikatnie za kolano. Gwiazda swój look uzupełniła ekstrawaganckim bolerkiem ozdobionym cekinami, fioletowymi szpilkami i bordową kopertówką. Niby klasycznie, ale nie do końca. Bardzo nam się to łączenie podoba.

Zobaczcie więcej zdjęć Kingi Rusin w tej stylizacji: