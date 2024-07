Jeszcze miesiąc temu media zgodnie twierdziły, że w stylu Lady Gagi nastąpiła prawdziwa rewolucja. Gwiazda słynąca z kontrowersyjnych stylizacji pojawiła się kilka razy w bardzo kobiecych sukniach, bez mięsa i innych udziwnień.

Jak widać nowy look nie przypał Germanottcie to gustu, bo w ostatnich dniach znów więcej odsłania niż zasłania. W kostiumie w morskim odcieniu Gaga wyglądała świetnie, jednak by nie było zbyt klasycznie, piosenkarka założyła kapelusz z dolarami. Być może zdenerwowały ją porównania, że w kobiecych stylizacjach przypomina Donatellę Versace?

Zobaczcie naszą galerię i oceńcie w jakich ubraniach Gaga wygląda najlepiej!



kj

Reklama