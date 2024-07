Kamilla Baar jest ceniona za wyczucie stylu i oryginalne stylizacje. W ostatnich dniach aktorka pojawiła się na otwarciu nowego sklepu marki MarcCain. Tego dnia zaprezentowała się we wzorzystej spódnicy, dżinsowej koszuli i szpilkach w pastelowym kolorze. To połączenie wydało się nam na tyle oryginalne, że stworzyć look inspirowany jej stylem.

Look w stylu Kamilli Baar

Podobną koszulę i klasyczne szpilki i pastelowym odcieniu różu udało się nam wypatrzeć w najnowszej kolekcji Reserved. Zaś identyczną spódnicę znalazłyśmy wśród propozycji, wspomnianej już wcześniej, marki MarcCain. Uzupełnieniem stylizacji w tym przypadku jest jedynie czerwony lakier do paznokci od Essie.

W galerii znajdziecie wszystkie elementy wykorzystane w stylizacji: