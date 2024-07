1 z 11

W ramach promocji rozpoczynającej się właśnie piątej edycji The Voice of Poland, jurorzy odwiedzili dziś rano studio Pytania na Śniadanie. Wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć Edyty Górniak, która zadbała o to, aby wyróżniać się na tle innych. Diwa podjechała pod siedzibę TVP białym kabrioletem w towarzystwie swoich asystentek i wyglądała perfekcyjnie. W drodze powrotnej jednak miała mały problem - jej beżowe Louboutiny nie sprawdziły się na nierównej kostce brukowej i Edyta była zmuszona je ściągnąć, pląsając boso do auta.

Zobacz: Gwiazdor Idola mieszkał obok Górniak. Zdradził jaką była sąsiadką

Tak Edyta prezentowała się dziś pod studiem TVP. Urocza?